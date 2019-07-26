شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيحصل على صورك ورقم موبايلك.. مش هتقدر تقول "لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فيس بوك بعض التغييرات بهدوء مما سيصعب على المستخدمين المجهولين استخدام المنصة، فإذا كنت شخصًا يستخدم فيس بوك دون أى صورة للملف الشخصى أو معلومات الملف الشخصى الأساسية فقد يقيدك فيس بوك، ويفرض عليك تقديم صورة ورقم هاتف للتحقق.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فيمكن اعتبار هذه الخطوة طريقة فيس بوك لمحاربة الحسابات غير النشطة والحسابات المجهولة التى تهدف أساسًا إلى ملاحقة الأشخاص، لكن هذا لا يغير أى شيء لمستخدمى فيس بوك النشطين الذين قاموا على الأقل فى وقت واحد بتحميل صورة الملف الشخصى الخاصة بهم أو تقديم رقم هاتفهم المحمول.

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ومع ذلك إذا كنت شخصًا قام بإنشاء عدة حسابات وهمية على فيس بوك للتحقق من الأشخاص لتسجيل الدخول إلى تطبيقات أخرى فهذه مشكلة، حيث سيطلب منك فيس بوك أولاً تقديم رقم هاتف عامل لتسجيل الدخول، ثم سيطلب منك تقديم صورة مناسبة للسماح لك بتسجيل الدخول، ومن المثير للاهتمام أن فيس بوك لن يسمح لك باستخدام نفس الرقم للربط بحسابات فيس بوك المتعددة.

ومع تزايد المخاوف المتعلقة بالخصوصية على فيس بوك، ذُكر أن العديد من المستخدمين قد حذفوا حساباتهم الأصلية على فيس بوك وأنشأوا حسابات وهمية دون تقديم أى صورة للملف الشخصى أو رقم الهاتف المحمول أو المعلومات الأساسية أو حتى إضافة صديق واحد على المنصة، حيث تستخدم ملفات التعريف الوهمية هذه غالبًا للتحقق من صفحات فيس بوك وحتى استخدام التطبيقات الأخرى عبر تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

ومع ذلك فإن هذه الخطوة عبر فيس بوك ستجبر أصحاب الحسابات الوهمية الآن على التحقق من أنفسهم من خلال تقديم رقم هاتفهم المحمول وصورة أصلية، ولعل جعل صورة ورقم الهاتف إلزاميًا لحسابات فيس بوك يعنى أنه سيكون من الصعب على شخص نشر أخبار مزيفة أو ملاحقة شخص ما على المنصة باستخدام حساب مجهول. ومن المثير للاهتمام أن فيس بوك يتيح للمستخدمين تنزيل بيانات الحساب، لذلك إذا رغب شخص ما فى عدم تقديم رقم هاتفه المحمول وصورته، فيمكنه الخروج من النظام الأساسى والتقاط نسخة من بياناته على فيس بوك.