جوجل تجلب نتائج البحث المدعومة بتقنية AMP إلى Google Images

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الأشياء الرائعة في نتائج محرك البحث Google على الأجهزة المحمولة هي مواقع AMP. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن ذلك من قبل، فهذه المواقع عبارة عن مواقع مميزة بأيقونة صاعقة البرق في نتائج البحث على محرك البحث Google، حيث إذا قمت بالنقر عليها، فإنه يتم تحميلها بسرعة، مما يوفر الوقت على المستخدمين.

الآن يبدو أن شركة جوجل قد جلبت تقنية AMP إلى نتائج البحث على الصور في محرك البحث الخاص بها Google Images. كما ترى في الصور أدناه، كلما بحثنا عن صورة في Google Images، ستتمكن من رؤية معاينة للموقع أدناه. ستكون قادرًا على السحب للأعلى على شاشة هاتفك الذكي لتحميل الموقع، أو يمكنك الإستمرار في التنقل بين الصور المختلفة.

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وفي حالة إذا شاهدت مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2019 في وقت سابق من هذا العام، فقد كان هذا أحد التغييرات التي أعلنت عنها الشركة في ذلك الوقت، والآن يبدو أنها بدأت بطرح هذا التغيير للمستخدمين. تم إنتقاد تقنية AMP من شركة جوجل في الماضي من قبل الناشرين لأنها على ما يبدو لا تقوم بإحتساب مشاهدات الصفحة، ولكن جوجل غيرت ذلك منذ ذلك الحين ووعدت الناشرين بأن مواقعهم الإلكترونية ستستمر في عد المشاهدات عندما يدخل المستخدم لموقعها على الويب.

أعلنت شركة جوجل أيضًا أنه في الأسابيع المقبلة، سيتم إطلاق أداة جديدة تساعد الناشرين على رؤية حركة المرور من عمليات بحث AMP من Google Images.