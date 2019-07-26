جهاز Nintendo Switch سيحصل على روم أندرويد غير رسمي قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - يتشارك Nintendo Switch العديد من الأشياء مع أجهزة مثل لوحيات Nvidia Tegra المزودة بنظام الأندرويد. وبالتالي، فنحن لم نتفاجأ كثيرًا عندما سمعنا أن هناك بعض المطورين الذين نجحوا في تثبيت نظام الأندرويد على جهاز Nintendo Switch. ويبدو أن عملية تطوير نظام الأندرويد لجهاز الألعاب الأحدث من شركة Nintendo قد قطعت شوطًا طويلاً لأنه من المتوقع أن يتم في الأيام القليلة المقبلة عرض روم أندرويد غير رسمي لجهاز Nintendo Switch للتحميل.

يُقال أن هذا الروم غير الرسمي سيستند على LineageOS 15.1 الذي يستند بدوره على نظام الأندرويد 8.1 Oreo، مما يعني أنه بقدر ما يتعلق الأمر بالمستخدمين، فهو عبارة عن إصدار حديث جدًا من الأندرويد. لسنا متأكدين مما إذا كانت هناك خطط لترقية هذا الروم إلى Android Q مستقبلاً، ولكن في الوقت الراهن، نعتقد أنه لا يزال رومًا قويًا.

Advertisements

بالنسبة لأولئك المترددين بشأن تثبيت رومات الأندرويد المعدلة على أجهزة Nintendo Switch الخاصة بهم، فقد قام المطورون بتبسيط العملية برمتها مما يجعلها تبدو سهلة للغاية. ومع ذلك، قبل أن تستعجل والبدء بتحميل الروم، فينبغي أن نشير إلى أن شركة Nintendo لا تنظر بشكل إيجابي إلى الرومات المعدلة التي تقوم بتغيير وظائف وخصائص أجهزتها.

لقد سمعنا تقارير تفيد بأن شركة Nintendo تقوم بحظر اللاعبين الذين يقومون بتشغيل الأنظمة المعدلة على أجهزة Nintendo Switch الخاصة بهم، لذلك تابع عملية تثبيت هذا الروم المعدل فقط في حالة إذا كنت لا تمانع الحظر.