شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. كرة نارية تلمع فى سماء أونتاريو لبقايا نيزك محترق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط العلماء الذين يراقبون شبكة كاميرا All-Sky التابعة للجامعة الغربية بالولايات المتحدة كرة نارية ساطعة تتدفق عبر جنوب أونتاريو وكيبيك في الساعة 2:44 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد تصل للمدينة في غرب أونتاريو قطع صغيرة من صخور الفضاء، بعد مرور النيزك في سماء المنطقة هذا الأسبوع وتفككه في الجو، والتى يتم البحث عنها حيث أن هذه العينات يمكن أن توفر فكرة أساسية عن تاريخ النظام الشمسي.



النيزك

وقال بيتر براون، أستاذ علم الفلك في جامعة ويسترن: "من المحتمل أن كرة النار سقطت فى عدد صغير من النيازك في منطقة بانكروفت، وبالتحديد بالقرب من مدينة كارديف الصغيرة".

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وأضاف: "نشك في أن النيازك وصلت إلى الأرض، لأن كرة النار انتهت فى الجو في غرب بانكروفت تمامًا وتباطأت بدرجة كبيرة، وهذا مؤشر جيد على بقاء المواد".



النيزك

كما يقول الباحثون إن كرة النار أصبحت مرئية لأول مرة عندما كانت على بعد حوالي 93 كيلومترًا فوق السطح ببحيرة أونتاريو، ثم مرت فوق كلارنجتون قبل أن تتلاشى غرب بانكروفت.

وقال براون: "نحن مهتمون بمحاولة العثور على نيازك، حيث رأيناها تأتي عبر الجو لأننا نرى من أين أتت، وهذا يخبرنا بشيء عن كيفية تكوين النظام الشمسى".