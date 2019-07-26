شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تكشف عن تقريرها المالى للربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة التغريدات المصغرة تويتر عن تقريرها المالى للربع الثانى من 2019، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 841 مليون دولار مقابل 710.54 مليون دولار في الربع المقارن من 2018، مما أدى إلى ربح صافي قدره 37 مليون دولار، كما أضافت الشركة في الأشهر الثلاثة الماضية حوالى خمسة ملايين مستخدم نشط جديد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا (mDAU) من 134 مليون في الربع الأول إلى 139 مليون اليوم حيث يوجد 29 مليونا منهم فقط فى الولايات المتحدة.

وقد زادت إيرادات تويتر من الإعلانات إلى 727 مليون دولار في الربع المالي الثاني للشركة، مقابل 601 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات تويتر من تراخيص البيانات والإيرادات الأخرى إلى 114 مليون دولار، وذلك من مستوى 109 ملايين دولار في 2018.