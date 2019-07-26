تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق مكوك "Discovery" إلى رحلته الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكريات الفضاء ليست كلها سعيدة، فهناك الكثير من الخسائر والتضحيات فى هذا المجال إلى وصوله إلى ما هو عليه حاليا، وهذا اليوم هو ذكرى إطلاق المكوك الفضائى "Discovery" فى أول مهمة له بعد عودة الرحلات إلى الفضاء فى عام 2005، وذلك فى أعقاب كارثة كولومبيا التى أودت بحياة سبعة من أفراد طاقمه قبل أكثر من عامين.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه بعد ثوان قليلة من إطلاقه من مركز كينيدى للفضاء، طار طائر ضخم مباشرة إلى أعلى خزان الوقود الخارجى للمكوك، ولم يسبب أى ضرر، على الرغم من أن وكالة ناسا تقول إن مثل هذه الحوادث يمكن أن تكون كارثية.
كما أنه بعد بضع دقائق، شوهدت قطعتان من الدخان وهى تطير بعيدًا عن المكوك، ولحسن الحظ، لم يتسبب ذلك فى أى ضرر بالغ، وعاد STS-114 بأمان إلى الأرض بعد قضاء أسبوعين فى الفضاء.
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