شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح مهمة لمنع ارتفاع درجة حرارة هاتفك أثناء الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع درجات الحرارة يعنى المزيد من الأنشطة خارج المنزل، ومن المؤكد أنك تصطحب هاتفك معك أينما تذهب، وبينما نحن حريصون دائمًا على اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أشعة الشمس والضرر الحرارى عندما نكون فى الخارج، هل تتخذ نفس التدابير لحماية هاتفك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك اتباع بعض النصائح، لأن درجة الحرارة الداخلية لهاتفك تعتمد على درجة حرارة البيئة المحيطة به، فإذا كان هاتفك ساخنًا جدًا، فقد يواجه مشكلات مثل استنزاف البطارية والإغلاق القسرى وحتى الانهيار التام.

- تجنب أشعة الشمس المباشرة على هاتفك.

أسهل طريقة لمنع ارتفاع درجة الحرارة هى إبقاء هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس، لأن هاتفك يلتقط بالضوء والحرارة من الشمس ويحتفظ بها، ويزداد سخونة كلما بقى فى ضوء الشمس والحرارة.

- قم بإيقاف تشغيل التطبيقات غير المستخدمة على هاتفك.

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تتسبب التطبيقات المفتوحة غير المستخدمة التى تعمل فى الخلفية فى زيادة صعوبة عمل هاتفك، مما يؤدى بدوره إلى ارتفاع درجة حرارته.

- تحويل هاتفك إلى airplane mode.

يسمح لك وضع airplane mode بالاستمرار فى استخدام الوظائف الأساسية على هاتفك، ولكنه يوقف تشغيل غير الضروريات الأخرى التى يمكن أن تؤثر على البطارية.

- تخلص من "الكافر"

إذا كانت درجة حرارة هاتفك مرتفعة تخلص من الغطاء الخارجى "الكافر"، لأن ذلك سيسمح لمنافذ الهاتف بأداء مهامها بالكامل دون أن يتم تغطيتها، مما يسمح لهاتفك بأن يبرد بشكل أسرع.