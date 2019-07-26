يمكنك الآن شراء أفلام 4K التابعة لـ Disney و Pixar و Marvel من متجر Google Play Store

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من محبي أفلام Disney أو Pixar أو Marvel ولا تمانع مشاهدتها بدقة 4K، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن متجر Google Play Store قد يكون المكان المناسب للحصول عليها. وذلك لأن شركة جوجل بدأت مؤخرًا في تقديم أفلام تلك الشركات الثلاثة بدقة 4K، وهي خطوة مثيرة للإهتمام نظرًا لأن Disney لا تجعل محتوى 4K الخاص بها متاحًا للشراء عبر الإنترنت.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها شركة جوجل أفلامًا بدقة 4K على متجرها الرقمي. كانت الشركة قد بدأت سابقًا بإضافة أفلام 4K إلى كتالوجها على متجر Google Play Store منذ العام 2016، وبدأت فيما بعد بترقية الأفلام التي تم شراؤها بدقة SD و HD إلى 4K مجانًا. وتشير شركة جوجل إلى أن أفلام 4K هذه من Disney و Pixar و Marvel هي الأولى فقط، وأنها ستقوم بإضافة المزيد من أفلام 4K إلى كتالوجها في الأشهر المقبلة.

بعض الأفلام التي ستكون متاحة للشراء بدقة 4K تشمل Avengers: Infinity War و Captain Marvel و Black Panther و Coco و The Lion King و Solo: A Star Wars Story و A Wrinkle in Time. وسيتم تسعير أفلام 4K بسعر 25 دولار أمريكي على متجر Google Play Store، بينما سيتم تسعير أفلام HD بمبلغ 20 دولار أمريكي، لذا إذا لم تكن تملك شاشة أو تلفاز يمتاز بدقة 4K، فربما لا يتوجب عليك دفع الدولارات الخمسة الإضافية.