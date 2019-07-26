شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية لـ"Clockwork" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت جوجل طلبا لمكتب براءات الاختراع وحقوق العلامات التجارية فى تونجا والمملكة المتحدة للحصول على علامة تجارية جديدة تسمى "Clockwork".

وبحسب التقرير، فتشير الملفات المرسلة إلى أن Clockwork قد يكون تطبيقا للهاتف المحمول أو موقعا يتيح للأشخاص البحث عن وظيفة والحصول عليها بالإضافة إلى برامج للشركات لإدارة وقت الموظفين، وذلك وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر".

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حيث تقوم جوجل ببناء لوحة أكثر تطورا للوظائف وعروض الموارد البشرية، وتطلق عليها اسم Clockwork وهى عبارة موقع أو تطبيق لنشر فرص العمل وتوزيعها وعرضها، وكذلك نشر السير الذاتية والاشتراك فى تنبيهات الوظائف والبحث عن وظيفة والتقدم إليها مباشرة، وقد يشتمل العمل بالساعة أيضا على إدارة القوى العاملة السحابية وبرنامج جدولة الموظفين.





ووفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر" بدأت جوجل بالفعل فى إنشاء مجموعة من المنتجات المتعلقة بالموارد البشرية والتوظيف حيث طرحت فى عام 2017 عروض الموارد البشرية Google Hire وهى جزء من G Suite تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة عملية توظيف موظفين جدد، وهناك أيضا Google for Jobs وهو نوع من مجمع الوظائف.

لا تدير جوجل حاليا لوحة للوظائف نفسها، وإذا حدث هذا التغيير فقد يتسبب فى مخاوف فورية بشأن السلوك المعادى للمنافسة ومن المحتمل أن تكون لوحة وظائف Clockwork أداة للشركات لإدارة القوائم الداخلية بدلا من تجميع الوظائف عليه.