شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه قانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصدر أخبار التكنولوجيا حول العالم قضايا انتهاك الخصوصية للعملاء واستغلال بياناتهم بدون إذنهم، وهى قضية وقع فيها عمالقة الشركات التكنولوجية، وتأتى هذه القضايا بسبب كسرهم لقانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبى.

ومع اقتراب إعلان نتائج بعض التحقيقات التى تمت مع الشركات التكنولوجية حول الخصوصية، إليكم ماذا يعنى قانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبى؟

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وفقا لما نقله موقع "ديلى ميل" دخلت اللائحة العامة لحماية البيانات فى الاتحاد الأوروبى كقانون جديد لحماية البيانات فى حيز التنفيذ فى 25 مايو 2018، يهدف القانون على تعزيز وتوحيد حماية البيانات لجميع الأفراد داخل الاتحاد الأوروبى وهذا يعنى اتخاذ إجراءات صارمة حول كيفية قيام شركات مثل جوجل وفيس بوك باستخدام وبيع بيانات العملاء التى تجمعها من منصاتهم وتطبيقاتهم المختلفة.

يمثل القانون أكبر إصلاح شامل لقواعد خصوصية البيانات الشخصية منذ ولادة الإنترنت وبموجب القانون يتعين على الشركات الإبلاغ عن انتهاكات البيانات خلال 72 ساعة من حدوثها وكذلك السماح للعملاء بحذف بياناتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توفر وحدة التحكم نسخة من البيانات الشخصية مجانًا بتنسيق إلكترونى، ويتيح القانون الحق فى محو البيانات، حيث يحق للمستخدم أن يطلب من جهاز التحكم بمسح بياناته الشخصية والتوقف عن نشرها، ويتطلب لتنفيذ هذا الحق من المراقبين مقارنة حقوق الأشخاص بـ"المصلحة العامة فى توفر البيانات" عند النظر فى مثل هذه الطلبات.