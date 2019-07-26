سامسونج تبدأ بإصدار تحديث جديد للهاتف Samsung Galaxy A50

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث للهاتف Samsung Galaxy A50 في الشهر الماضي جلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، فضلا عن بعض الميزات الجديدة للكاميرا مثل Night Mode والقدرة على تسجيل الفيديوهات البطيئة. حسنًا، لقد بدأت الشركة الكورية الجنوبية الآن كذلك بإصدار تحديث آخر للهاتف Samsung Galaxy A50، ولكن هذه المرة يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، فضلا عن توفير إختصار لخاصية QR Scanner، وبعض التحسينات للكاميرا و WiFi.

وكما جرت العادة دائمًا، فهذا التحديث يقوم أيضًا بإصلاح بعض الأخطاء السابقة، كما أنه يقوم بتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل. هذا التحديث يبلغ حجمه 190 ميغابايت ويحمل البنية رقم A505FDDU2ASG4، وهو متوفر حاليًا لملاك الهاتف Galaxy A50 في الهند، ولكن من المفترض أن يصل إلى المزيد من ملاك هذا الهاتف في المزيد من المناطق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

كما أشرنا قبل قليل، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.