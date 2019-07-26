الهاتف Moto Z2 Force يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie، ولكن…

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أغسطس من العام الماضي، أكدت لنا شركة موتورولا أنها ستقوم بترقية الهاتف Moto Z2 Force إلى Android 9 Pie. وبعد ما يقرب من عام، أصدرت الشركة المملوكة الآن من قبل Lenovo الإصدار الرسمي الأحدث من نظام الأندرويد لهاتفها الرائد السابق.

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن تحديث Android 9 Pie يجري طرحه فقط لملاك نسخة شركة الإتصالات الأمريكية Verizon من الهاتف Moto Z2 Force، وهذا ما يعني بأن النسخ الأخرى ستواصل العمل بنظام الاندرويد Oreo، على الأقل في الوقت الراهن.

تحديث Android 9 Pie للهاتف Moto Z2 Force يحمل البنية رقم PCX29.159-21 ويبلغ حجمه أكثر من 1GB. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار من نظام الأندرويد، بما في نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، والبطارية المتكيفة والسطوع المتكيف، والتغييرات على مستوى واجهة المستخدم. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

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كما سبق وأشرنا، فتحديث Android 9 Pie للهاتف Moto Z2 Force متوفر فقط حاليًا لملاك نسخة Verizon، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت شركة موتورولا تخطط لإصدار هذا التحديث للنسخ الأخرى من الهاتف. عمومًا، نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذه القضية.