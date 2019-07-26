Oppo تعرض أخيرًا نسخة نادي برشلونة من الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition للبيع

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo بالكشف عن نسخة نادي برشلونة من الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition في الأسبوع الماضي، والآن أصبحت هذه النسخة معروضة أخيرًا للبيع. وظهرت هذه النسخة المحدودة في البداية على متجر Oppo الرسمي على شبكة الإنترنت في الصين، وينبغي أن تظهر في وقت لاحق من هذا اليوم في أوروبا أيضًا. وفيما يتعلق بالأسعار، فهذه النسخة المحدودة من الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition تكلف 4799 يوان صيني، وهو ما يعادل 626 يورو، في الوطن الأم، ولكن يتوجب على المستهلكين في فرنسا وإسبانيا وهولندا دفع 899 يورو للحصول على هذه النسخة.

في حين لا تزال هذه النسخة الخاصة تأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الحالي إلا أنها تأتي بنظام ألوان مختلف تمامًا يتماشى مع نظام الألوان المستخدم في أقمصة وشعار نادي برشلونة

على وجه التحديد، نظام الألوان الجديد المستخدم في الهاتف Oppo Reno 10x Zoom FC Barcelona Edition مستوحى من ألوان ” البلاوجرانا ” التقليدية في نادي برشلونة والتي تشمل الأزرق والقرمزي. إنه لون فريد من نوعه بالتأكيد مع تدرج مبهرن مع العلم بأنه يمكنك أيضًا الحصول على شعار النادي في الجزء السفلي من ظهر الهاتف من خلال طباعته باللون الذهبي.

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تصميم واجهة المستخدم مستوحى أيضًا من نادي برشلونة، وهناك أيقونات ونغمات خاصة أيضًا، وفي العلبة ستجد غطاء واقي به خطوط زرقاء وقرمزية بحيث يكون واضحًا للجميع أن لديك هاتفًا خاصًا حتى لو إخترت حمايته بهذا الغطاء الواقي.

إذا كنت واحدًا من مشجعي نادي برشلونة، أو في حالة إذا كنت تحب فقط التصميم الذي تراه هنا، فكن على إستعداد لدفع 899 يورو للحصول على هذه النسخة الخاصة من الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition عندما تصل إلى رفوف المتاجر في إسبانيا وفرنسا وهولندا وأجزاء أخرى من أوروبا إبتداءً من هذا اليوم.