الهاتف BlackShark 2 Pro يظهر للعلن، وإليكم بعض مواصفاته التقنية الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi مؤخرًا بالتشويق لتصميم هاتفها الذكي القادم BlackShark 2 Pro. والآن، ظهرت صورة مسربة واقعية لهذا الهاتف على شبكة الإنترنت لتظهر لنا كيف سيبدو هذا الهاتف.

تكشف لنا هذه الصورة أن الواجهة الخلفية للهاتف BlackShark 2 Pro تشبه الواجهة الخلفية للهاتف BlackShark 2 الحالي. الفرق الرئيسي هو أن الواجهة الخلفية للهاتف BlackShark 2 Pro تضم الآن أشرطة LED حيث يمكننا رؤية الضوء الأخضر المنبثق من شعار BlackShark وكذلك الزوايا. هذا يتماشى مع ما رأيناه في الصورة التشويقية التي نشرتها الشركة الصينية قبل بضعة أيام. وعلاوة على ذلك، فيبدو أن الهاتف BlackShar 2 Pro سيحصل على المزيد من الزجاج في واجهته الخلفية مقارنة مع الهاتف BlackShark 2 الحالي.

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تم أيضًا رصد الهاتف BlackShark 2 Pro في منصة إختبارات الأداء AnTuTu مما أكد لنا أنه سيضم المعالج +Snapdragon 855 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم في الأونة الأخيرة، و12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB من الذاكرة الداخلية، وشاشة بدقة +FullHD.

سجل الهاتف BlackShark 2 Pro نحو 405598 نقطة في منصة إختبارات الأداء AnTuTu. وعلى سبيل المقارنة، فقد حقق الهاتف BlackShark 2 الحالي المزود بالمعالج Snapdragon 855 نحو 367354 نقطة على نفس المنصة. عمومًا، سنتأكد من كل شيء حول الهاتف BlackShark 2 Pro عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 30 من شهر يوليو الجاري، ولكن من المرجح أن نسمع المزيد عنه قبل ذلك.