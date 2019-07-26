شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس شركة "McAfee" ينشر صور له داخل السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر "جون مكافى" مؤسس شركة mcafee الشهيرة لمكافحة الفيروسات صورة له من داخل أحد السجون هذا الأسبوع بعد إطلاق سراحه يوم الأربعاء، وعلق عليها "الاعتقال الثانى فى أسبوع واحد - وهو رقم قياسى على ما أعتقد".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن سلطات جمهورية الدومينيكان اعتقلت "مكافى" وذلك بعدما وجدت أنه كان يحمل أسلحة وذخيرة على متن اليخت الخاص به، وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن السلطات اعتقلت جون مكافى، بعدما رسى يخته الخاص، فيما قضى مصمم برنامج "مكافى" الشهير، أربعة أيام، رهن الاعتقال، إلى جانب زوجته ومرافقيه، وعقب الإفراج عنه، قال إنه اتخذ قرارا بمغادرة هذه البلدة.

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وقالت وكالة الأسوشييتد برس إن مكافى استولى على أسلحة متعددة العيار وكذلك الذخيرة أثناء الاعتقال، وفى 19 يوليو، قام مكافى بنشر صورة لنفسه وزوجته يحملون بنادق على يخته.