تكنولوجيا: موسكو تتطلع لاتفاق دولى يحظر اختبارات الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس هيئة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميترى روجوزين، أن الهيئة تتقدم بمبادرة بشأن عقد مباحثات دولية؛ لمناقشة قضية فرض حظر على إجراء تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية فى الفضاء.
وقال روجوزين - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - "نخطط للتقدم بمبادرة بشأن عقد مباحثات دولية من أجل التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على الاختبارات الميدانية للأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية، من خلال تدمير المركبات الفضائية، وتلويث المدارات المنخفضة بالقمامة الفضائية".
وأضاف "فى الوقت الراهن نلاحظ أن كل من يملك أقمارا اصطناعية يقوم بتدميرها من خلال استخدام الأسلحة المضادة لها، ويشكل الحطام الفضائى الناتج عن هذه التجارب تهديدا للمحطة الفضائية الدولية"، مشيرا إلى أن هذا غير مقبول إطلاقا.
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