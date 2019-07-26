شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين، اليوم الجمعة، مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد إلى المدار، وذلك من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد.
وذكر مركز شيتشانج - فى بيان - أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-2 سى ظهر اليوم بتوقيت بكين.
وأضاف أن الأقمار الصناعية دخلت المدارات المحددة لها، لافتا إلى أنها ستستخدم فى الكشف عن البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.
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