تكنولوجيا: انطلاق صاروخ تابع لسبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية فى مهمة إعادة إمداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس بنجاح أمس الخميس فى طريقه إلى محطة الفضاء الدولية حاملا مركبة الفضاء دراجون. وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إنه كان "إطلاقا عظيما" فى ظل أجواء مناخية صافية. وسوف تلتحم المركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية لتوصيل إمدادات، ومن المتوقع أن يتم الالتحام غدا السبت.

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