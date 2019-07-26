تسريب صورة رسمية جديدة تعرض لنا Galaxy Tab S6 مع لوحة المفاتيح الواقية

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تتجه كل الإنتظار إلى سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، فمن المتوقع أيضًا أن تُعلن شركة سامسونج عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 في الحدث المقرر عقده في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل. لقد رأينا بالفعل سلسلة واسعة من الصور والمواصفات المسربة، والأن حصلنا على صورة رسمية أخرى لنضيفها إلى التسريبات السابقة. تم نشر هذه الصورة من قبل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks، وهي تتيح لنا إلقاء نظرة أفضل على الجهاز اللوحي القادم من الشركة الكورية مع لوحة المفاتيح الواقية القابلة للفصل الخاصة به باللون الرمادي.

ستقترن لوحة المفاتيح هذه مع الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 عبر موصل جانبي مماثل لذلك الموجود في Galaxy Tab S5e وستأتي أيضًا مع غطاء خلفي من المحتمل أن يقترن بالجهاز اللوحي عن طريق المغناطيس. سيتم حماية الواجهة الخلفية للجهاز عن طريق هذا الغطاء الواقي الذي سيملك أيضًا مسند في المنتصف مما يتيح لك إمكانية ضبط زاوية الجهاز.

من المتوقع أن يضم Galaxy Tab S6 كذلك شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وكاميرا مزدوجة في الخلف، وبطارية بسعة 6840mAh. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن نسمع المزيد عن هذا الجهاز اللوحي في الحدث المقرر عقده في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

https://twitter.com/evleaks/status/1154578911801610240