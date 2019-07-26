لوحة المفاتيح المُعادة التصميم الجديدة من آبل قد تصل إلى MacBook Pro هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - لوحة المفاتيح في حواسيب MacBook سيئة للغاية بشهادة العديد من المستخدمين. يمكنك إلقاء نظرة سريعة على المنتديات على شبكة الإنترنت حيث ستكتشف أن هناك إجماع على أن لوحة المفاتيح هذه لا توفر تجربة كتابة مميزة، وأنها تعاني أيضًا من بعض المشاكل السيئة على مستوى التصميم، فقد سمعنا في الماضي كيف يعرقل الحطام وظائف الأزرار ويجعلها عديمة الفائدة.

ومع ذلك، سمعنًا تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر تم الإشارة فيه إلى أن شركة آبل قد تقوم بالتخلي عن آلية الفراشة في لوحة المفاتيح وإستبدالها بآلية المقص، وأن شركة آبل ستقوم بإستخدام لوحة المفاتيح الجديدة هذه في حواسيب MacBook لأول مرة في العام 2020. حسنًا، الخبر السار هو أن لوحة المفاتيح الجديدة هذه ستصل بالفعل في وقت مبكر مما نظن، وأنها ستصل بالفعل مع MacBook Pro الجديد الذي تردد بأنه سيضم شاشة بحجم 16 إنش.

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هذا وفقًا للمحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo والذي يدعي أنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإستخدام لوحة المفاتيح الجديدة لأول مرة في طراز 16 إنش من MacBook Pro، والذي من المتوقع أن يصل قبل نهاية هذا العام. هذه أخبار سارة فعلاً في حالة إذا كانت صحيحة، لأننا كنا نتساءل عن المنطق وراء إطلاق طراز أغلى من MacBook Pro بحجم 16 إنش مع الإحتفاظ بنفس التصميم القديم للوحة المفاتيح، ولكن إذا كانت إدعاءات Ming-Chi Kuo صحيحة كما جرت العادة دائمًا، فيبدو أن الأمور ستصبح منطقية أكثر.

لا يزال من المتوقع أن تقوم شركة آبل بالإنتقال الكلي للإعتماد على لوحة المفاتيح التي تستند على آلية المقص بدلاً من آلية الفراشة في العام 2020. وفي حالة إذا تم بالفعل إطلاق طراز 16 إنش الجديد من MacBook Pro في وقت لاحق من هذا العام مع لوحة المفاتيح الجديدة، فسوف تتاح لنا فرصة معاينة التغييرات قبل الإعتماد الكلي على لوحة المفاتيح هذه في العام المقبل.