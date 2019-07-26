الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y90 مع المعالج MediaTek Helio A22، وبطارية بسعة 4030mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Vivo تواصل تعزيز تشكيلة هواتفها الذكية المتدنية، واليوم قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo Y90 والذي يعتبر أحدث هاتف إقتصادي من شركة Vivo.

الهاتف Vivo Y90 الجديد يضم شاشة FullView بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD، ومعالج رباعي النوى من فئة MediaTek Helio A22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4030mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Vivo Y90 كذلك بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، وبكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0. ونظرًا إلى أن الهاتف يفتقر على مستشعر بصمات الأصابع، فهو يأتي بدلاً من ذلك مع خاصية الفتح عن طريق الوجه. وللآسف، في حين جاءت معظم الهواتف الذكية التي تم إطلاقها هذا العام مع نظام Android 9 Pie، فقد قررت شركة Vivo إطلاق الهاتف Vivo Y90 الجديد مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة FuntouchOS 4.5.





عمومًا، الهاتف Vivo Y90 متوفر حاليًا للشراء في بعض البلدان الآسيوية مثل باكستان مقابل 100 دولار أمريكي لنسخة 16GB، ومقابل 120 دولار أمريكي لنسخة 32GB مع العلم بأن الهاتف معروض للبيع بلونين مختلفين، وهما الأسود والذهبي.