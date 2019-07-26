Sony تزيح الستار رسميًا عن كاميرتها المدمجة الأحدث Sony RX100 VII، وستصدر في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بفضل المواصفات التي تم تسريبها مؤخرًا، فقد إتضح أن لدى شركة Sony كاميرا صغيرة جديدة قيد التطوير تدعى Sony RX100 VII، وهي الإضافة الأحدث في تشكيلة Sony RX100 Series التي تشمل العديد من الكاميرات الصغيرة. إذا كنت في السوق للحصول على كاميرا جديدة، فقد يسعدك معرفة أن شركة Sony قامت رسميًا بإطلاق كاميرتها الجديدة Sony RX100 VII.

على الرغم من أن الكاميرات الصغيرة الحجم لا تحظى بالكثير من الإهتمام، إلا أنه غالبًا ما يتم وصف كاميرات Sony RX100 Series بالرائعة، وذلك بفضل مستشعر CMOS البالغ حجمه 1 إنش والذي يسمح بإلتقاط بعض الصور ومقاطع الفيديو العالية الجودة. وعلاوة على ذلك، فهذه الكاميرا أصبحت تحظى بشعبية متزايدة بين مستخدمي اليوتيوب الذين يحبون الكاميرات الخفيفة والمتقدمة في نفس الوقت لغرض تصوير الحياة اليومية ( Vlogging ).

وبالحديث عن تصوير الحياة اليومية، فقد حصلت Sony RX100 VII على العديد من الترقيات التي تجعلها أكثر جاذبية، بما في ذلك منفذ لميكرفون خارجي مما يعني أنه يمكن لمدوني الفيديو الذين يريدون صوتًا بجودة أفضل إستخدام ميكروفون خارجي مع الكاميرا. هناك أيضًا بعض الميزات الجديدة الأخرى مثل وضع “Single Burst Driving Shoot Mode” الذي يمكنه إلتقاط ما يصل إلى سبع صور دفعة واحدة.

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ستحتوي هذه الكاميرا أيضًا على نظام مُحسن للضبط التلقائي للصورة حيث يكون قادرًا على إجراء حسابات AF/AE بمعدل 60 مرة في الثانية، مما يجعل هذه الكاميرا وحشًا فيما يخص التركيز على العناصر في المشهد. وتتميز الكاميرا الجديدة من شركة Sony أيضًا بسرعة تبلغ 0.02 ثانية فيما يخص الضبط التلقائي للصورة، مما يجعلها مماثلة للكاميرات المتطورة الأخرى مثل Sony A9 و Sony A6400. عمومًا، سيتم إطلاق الكاميرا الجديدة Sony RX100 VII في شهر أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى حوالي 1200 دولار أمريكي.

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