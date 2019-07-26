سامسونج تفتح باب الحجز المسبق لهواتف Galaxy Note 10، وعرض المتاجرة يوفر على العملاء ما يصل إلى 600$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بفتح باب الحجز المسبق لهواتف Galaxy Note 10 قبل حدث Samsung Unpacked المقرر عقده في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل. بعد أخبار الأمس بأن شركة Verizon ستقدم Galaxy Note 10 مجانًا لأولئك الذين يطلبون Galaxy Note 10+ 5G، تقدم الشركة الآن للمشترين المحتملين في الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لحجز أجهزتهم مبكرًا وتوفير بعض المال من خلال المتاجرة ( Trade In ) بهواتفهم الحالية. في الوقت الراهن، عرض المتاجرة حصري لهواتف سامسونج وجوجل وآبل.

أولئك الذين يرغبون في المتاجرة بـ Galaxy S10 أو +Galaxy S10 أو Galaxy S10e أو Galaxy Note 9 مؤهلون للحصول على خصم كبير قدره 600 دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لملاك Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL بالإضافة إلى ملاك iPhone X و iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max أيضًا الحصول على خصم قدره 600 دولار أمريكي. ومن خلال المتاجرة بـ Galaxy Note 8 أو Galaxy S9 أو +Galaxy S9، سيكون بإمكانك توفير ما يصل إلى 300 دولار أمريكي أثناء الحصول على الهاتف الرائد الأحدث من شركة سامسونج.

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من المقرر أن تبدأ شركة سامسونج بتلقي الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy Note 10 الجديدة في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، مباشرة بعد الإعلان عنها. وتقول شركة سامسونج أنه بإمكان المشترين توقع إستلام هواتفهم الذكية بحلول 23 أغسطس. إذا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية وتهتم بمعرفة مقدار المال الذي يمكنك توفيره، فنحن نقترح عليك التوجه إلى رابط المصدر أدناه.