الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei nova 5i Pro مع أربع كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد يدعى Huawei Nova 5i Pro في الصين، وهو الهاتف الذي من المرجح أن يصل إلى الأسواق العالمية تحت إسم Huawei Mate 30 Lite.

الهاتف Huawei Nova 5i Pro الجديد يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 20W.

Advertisements

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Huawei Nova 5i Pro الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا لكاميرا Super Macro الرابعة.





سيتم عرض الدفعة الأولى من الهاتف Huawei Nova 5i Pro للبيع اليوم مقابل 2199 يوان صيني لنسخة 6GB/128GB، ومقابل 2499 يوان صيني لنسخة 8GB/128GB، في حين تكلف نسخة 8GB/256GB نحو 2799 يوان صيني.