شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤكد رسميا استحواذها على قطاع مودم الهواتف الذكية بـ"إنتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة أبل وبشكل رسمى استحواذها على قطاع "المودم" للهواتف الذكية الخاص بشركة "إنتل"، وذلك فى صفقة تصل قيمتها تصل إلى مليار دولار.

وبحسب ما نشرته أبل على موقعها الرسمى فى نص إعلانها عن الصفقة، بأنها استحوذت على غالبية قسم المودم للهواتف الذكية التابع لإنتل بما فى ذلك طاقم موظفيه البالغ عددهم 2200 موظف، والذين سينضمون لشركة أبل، فيما تتوقع عملاق صناعة الآيفون إنهاء الإجراءات الروتينة لعملية الاستحواذ وإغلاق الصفقة فى الفترة التى توافق ربعها المالى الرابع للعام الجارى والتى تنتهى فى سبتمبر المقبل.

وبموجب هذا الاستحوذا، سيكون بمقدور أبل الحصول على ببراءات الاختراع التى سجلتها "إنتل" تحت مظلة قسم المودمات والتى يبلغ عددها 17 ألف براءة اختراع، وذلك فى الوقت الذى ستبقى فيه انتل قادرة على تطوير مودم الأجهزة الأخرى، والتى لا تشمل بطبيعة الحال تلك الخاصة بالهواتف الذكية، لكنها سيكون بمقدورها تطوير المودمات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر على سبيل المثال.

من جهته علق المدير التنفيذى لشركة إنتل على الصفقة بقوله أنها ستمنحهم فرصة للتركيز على تطوير تقنيات شبكات الجيل الخامس، مع احتفاظهم بالملكية الفكرية وتقنيات المودمات التى حققتها الشركة.