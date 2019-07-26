شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تحقق 63.4 مليار دولار إيرادات خلال الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات المالية للربع الثانى لشركة أمازون أن الشركة حققت إيرادات وصلت إلى 63.4 مليار دولار، لكن رغم أن هذه الإيرادات تجاوزت توقعات المحللين، إلا أن الأرباح كانت أقل من التوقعات.

وبحسب ما نشرته أمازون فى تقريرها المالى الرسمى، فقد بلغت الأرباح الصافية للشركة حوالى 2.6 مليار دولار، وبالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضى كانت الإيرادات 52.9 مليار دولار والأرباح الصافية 2.5 مليار دولار.

وحقق قطاع الحوسبة السحابية AWS للشركة أعلى نمو بنحو 37% لمبيعات القطاع، مقارنة بنفس الربع خلال العام الماضى، لكن بالمقارنة مع الربع الأول فقد كان النمو أفضل 41%، أما عن القطاعات الأخرى مثل مبيعات الإعلانات فقد نمى إلى حوالى 3 مليارات دولار، أما قطاع المتاجر الحقيقية بما فيها متاجر Whole Foods حققت مبيعات 4.3 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بالنتائج المالية المستقبلية، فإن شركة أمـازون تتوقع أن تحقق مبيعات ما بين 66-70 مليار دولار، يكون منها صافى الأرباح ما بين 2.1-3.1 مليار دولار.