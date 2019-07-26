شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المرصد الفلكي "جايا" المتنقل فى الفضاء.. تعرف على تفاصيل رحلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت التلسكوبات الأرضية قمر كوكب المشترى الذى يسمى "يوروبا" عند مروره أمام نجم، وهو حدث نادر، وذلك بفضل البيانات التي قدمتها مركبة الفضاء "جايا" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys" العلمى، قال برونو، باحث رئيسي بالمرصد: "لقد أتاح لنا هذا المرصد فرصة رائعة لاستكشاف يوروبا، حيث توفر هذه التقنية دقة تشبه دقة الصور التي تم الحصول عليها بواسطة مجسات الفضاء"

ويضيف برونو: "من المحتمل أننا سنكون قادرين على مراقبة المزيد عن أقمار كوكب المشتري في عامي 2019 و2020، فإن جايا تتيح للعلماء معرفة المواقع الدقيقة للنجوم التي نراها في السماء والتنبؤ بوقت ظهور أجسام مختلفة في النظام الشمسي" .

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كما أن المركبة الفضائية ساعدت علماء الفلك في عمل ملاحظات فريدة من قمر نبتون أثناء مروره أمام نجم بعيد في عام 2017، وكشف المزيد عن جو القمر وخصائصه.

وباستخدام إصدار بيانات جايا الثاني الذي ظهر في أبريل 2018 سيتنبأ العلماء بتواريخ حدوث المزيد من حالات الغموض في النجوم اللامعة بواسطة "أقمار المشترى"، يوروبا وإيو وغانيميد وكاليستو في السنوات المقبلة، ورصد 10 أحداث خلال 2019 و2021.