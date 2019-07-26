شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 منتجات ذكية خذلت المستحدمين خلال 2019.. الهواتف القابلة للطى على رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء عام 2019 بمجموعة من الأخبار والتنبؤات التكنولوجيا التى ترضى بها الشركات التكنولوجية الكبيرة المستخدمين بكل الطرق وتحقيق لهم ما يتمنه، ولكن بعد مرور عدة شهور ظهرت الازمات التى تواجهها العديد من الشركات التكنولوجيا التى جعلتهم يتراجعوا فى قرارهم بإصدار باقة جديدة من التكنولوجيا.

رصد موقع "بيزنس انسايدر" أكثر 6 منتجات تكنولوجية أصابت المستخدمين بالإحباط بسبب المشكلات التى واجهتهم بها وعدم إنتاج بعضها بعد إعلان شركاتهم عنهم..

عدم إنتاج تليفزيون القابل للدوران





يعد التليفزيون القابل للدوران أكثر من مجرد خداع جديد انه أسلوب فريد ومثير للإعجاب فى تصميم التليفزيون الجديد، يمكن وضع التليفزيون مع قطعة أثاث صغيرة التصميم بحيث لا توجد شاشة ضخمة باستمرار فى مساحة المعيشة الخاصة بك، وهناك أيضا استخدامات اخرى له، وكان من المقرر وصوله فى عام 2019 ولكن لا يزال من غير الممكن رؤيتها، ولم تعلن الشركة المصنعة له معاد محدد لإطلاقه.

ثورة الهواتف القابلة للطى





لم يقتصر فكرة الهاتف القابل للطى على شركة واحدة ولكن هناك عدد من الشركات أعلنت عن هذا الهاتف، ولكن فى منتصف عام 2019 ظهر نموذج من جهاز واحد وكان فيه الكثير من المشكلات التكنولوجية فتراجعت باقى الشركات عن إطلاقه وتم تأجيل موعد إطلاقه لأجل غير محدد منهم.

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آبل AirPods 2 و iPod الجديد





تعد سماعات أبل اللاسلكية AirPods واحدة من أهم المنتجات الجديدة للشركة، وكان من المنتظر إطلاقها شكل جديد منها هذا العام، ولكن الجيل الثانى من AirPods مطابق للجيل الأول مع تغيرات بسيطة فى عمر البطارية وحالة الشحن وهو أمر غير مرضى للمستخدمين الذين كانوا ينتظرون الكثير.

ونفس المشكلة ظهرت للمستخدمين مع جهاز iPod الجديد وهو بنفس شكل وطريقة عمل القديم منه.

وحدة التحكم فى الألعاب من جوجل هى خدمة اشتراك لبث ألعاب الفيديو..







سويتش لايت من نينتندو عندما تصل خدمة بث ألعاب فيديو Stadia من Google في نوفمبر ، فلن تكون كما تخيلها الكثير، ولكنها شبه كل الألعاب التى تقوم بها حاليا، تكون قادر على شراء الألعاب ولعبها على أجهزتك ومقابل 10 دولارات شهريا يمكنك الحصول على خدمة PlayStation و Xbox Live Gold-esque مقابل هذه الرسوم الشهرية، تحصل على ألعاب شهرية لك طالما احتفظت باشتراكك ستحصل أيضا على خصم على مشتريات اللعبة، و يشبه نظام Stadia واجهة ألعاب رقمية أكثر من خدمة بث تشبه Netflix.سويتش لايت من نينتندو





يعتبر سوتش لايت من نينتندو هو حركة تجارية ذكية لانه أقل تكلفة، ومع ذلك هناك جانب سلبى مؤسف للغاية حيث أنه لا يمكن تثبيت المفتاح الجديد لتشغيل التليفزيون مثل سويتش الأصلى بل هو واحدة التحكم المحمولة فقط.

إلغاء الشحن اللاسلكى من ابل..





تعلن أبل عن منتجات ثم تلغيها، كان هذا هو الحال مع AirPower ، الشحن اللاسلكي الذي قدمته Apple بجانب iPhone X في عام 2017 ثم ألغت ابل المنتج في مارس الماضى، وقال دان ريتشيو ، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في شركة آبل فى تصريح سابق لـ"بيزنس انسايدر": "بعد الكثير من الجهد، توصلنا إلى أن AirPower لن تحقق معاييرنا العالية وألغينا المشروع".