موقع يحول صورك إلى لوحات فنية من عصر النهضة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن يمكن لموقع ويب جديد تحويل صورك الشخصية “السيلفي” إلى أعمال فنية من عصر النهضة، من خلال إعادة تخيلها في لوحات شخصية كلاسيكية.

تم إنشاء موقع “أي آي بورتريس” من قبل مبرمجين من “إم آي تي- آي بي إم” و واتسون أي آي لاب، ويستخدم خوارزمية تم تغذيتها باستخدام 45000 لوحة كلاسيكية مختلفة.

وهناك عدد من الأنماط المضمنة في قاعدة البيانات، تغطي فنانين من قبيل رامبرانت إلى تيتيان إلى فان جوخ، ويتيح تجسيد الصورة بالزيت أو بالألوان المائية أو الحبر.

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وبخلاف التطبيقات المشابهة مثل فيس أب، فهذه الخوارزمية ليست مجرد طريقة للتعديل على الوجه، بل تستخدم ما يعرف باسم “شبكة الخصومات التوليدية” لإنشاء ميزات جديدة من البداية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وباستخدام تقنيات التعلم العميق، قام الباحثون بتحميل لوحات من عصر النهضة المبكرة إلى الفن المعاصر، للمساعدة في تدريب نماذج هذه الشبكة، وبدلاً من تطبيق عامل تصفية بسيط، ترسم الخوارزمية صورة جديدة بالكامل استناداً إلى الصورة التي يتم تحميلها.

وبعد المخاوف الأمنية التي أثيرت حول تطبيق فيس أب، يتعهد القائمون على الموقع بعدم استخدام صور وبيانات المستخدمين لأي غرض كان، وسيتم حذف هذه الصور على الفور من قاعدة بيانات الموقع.