كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مكنسة كهربائية لاسلكية تعمل ساعة بشحنة واحدة

أطلقت شركة بريطانية مكنسة كهربائية ذكية يمكن استخدامها كمساحة، وتعمل لمدة ساعة كاملة بعملية شحن واحدة.

ويبلغ وزن المكنسة التي صنعتها “رويدمي” نحو 1.5 كيلوغرام، وعلى الرغم من حجمها الصغير، إلا أن أداءها قوي بشكل ملحوظ.

وأوضحت رويدمي: “إن الجيل الجديد من نظام نفق الطاقة وتدفق الهواء مع الجيل الجديد من المحركات الخالية من الفرش -إنجين إكس- يدور بسرعة 110 لفة في الدقيقة، للمساعدة على توليد قوة شفط هائلة، مما يمنح الآلة إمكانية شفط تزيد بنسبة 30% عن الآلات التقليدية”.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين سبع فوهات وفرش، بناءً على ما يحاولون تنظيفه، بما في ذلك فرشاة الغبار، وفرشاة الغبار المقاومة للماء، وفرشاة تنظيف العث وغيرها.

ولاستخدام الجهاز كممسحة، يقوم المستخدم ببساطة بملء صندوق تخزين صغير بـ 180 ميللي من الماء، وإرفاق فرشاة الأسطوانة المقاومة للماء. وتضم الآلة أيضاً تقنية التنقيط البطيء الذكي، مما يساعد على التحكم في سرعة التنقيط المائي للتأكد من أن اللوحة مبللة دون احتواء الكثير من الماء.

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وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى بطارية 2500 ميلي أمبير في الساعة، والتي تتيح إمكانية استخدام المكنسة لمدة ساعة بعملية شحن واحدة، بالإضافة إلى شاحن مغناطيسي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبالنظر إلى أن سعر المكنسة يبلغ 299 جنيه إسترليني (420 دولاراً)، فهي ليست أرخص جهاز تنظيف محمول يمكن العثور عليه في السوق، إلا أن إمكانية تحولها إلى مساحة للتنظيف العميق، يعني أنها تقدم قيمة إضافية على المدى الطويل.