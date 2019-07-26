شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إندونيسيا تنتهى من مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الاتصالات والمعلومات الإندونيسية من إعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لتقترب من وضع قانون يحمى المعلومات الإلكترونية فى البلاد.

وقال صمويل بانجرابان المدير العام لتطبيقات المعلومات بالوزارة، إنه تم إعداد مشروع القانون من قبل الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، وإنه يتوقع أن يوافق مجلس النواب على الوثيقة قريبًا.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) أن مشروع القانون الجديد يدعو إلى تشكيل هيئة مستقلة لحماية ومراقبة وتحليل استخدام الشركات للبيانات مع ضمان ألا تتعارض لوائح البيانات مع التطورات التكنولوجية.

