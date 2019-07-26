شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحقق 38.9 مليار دولار إيرادات خلال الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "ألفابت" الشركة الأم لجوجل عن نتائجها المالية للربع الثانى من عام 2019، حيث كشفت عن أرقام فاقت التوقعات، إذ حققت الشركة عائدات إجمالية تصل لـ 38.94 مليار دولار، منها صافى أرباح 10 مليارات دولار، وذلك خلال الربع الثانى من 2019.

وبحسب ما نشرته جوجل، فبالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضى هناك نموا 19% للعائدات، فيما بلغت العائدات الإعلانية لشركة جوجل حوالى 32.6 مليار دولار من إجمالى العائدات، والباقى نحو 6.1 مليار دولار من المصادر الأخرى مثل متجر "بلاى ستور" والمشاريع المختلفة لجوجل بالإضافة لمبيعات هواتف بكسل التى نمت مبيعاتها 200% على مستوى سنوى.

أما فيما يتعلق بالشركات الأخرى التابعة لـ "ألفابت" غير جوجل، فإن عائداتها الإجمالية حققت 162 مليون دولار، لكنها لاتزال تشكل خسائر تشغيلية، حتى أنها فى هذا الربع زادت خسائرها إلى 989 مليون دولار.

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وبحساب إيرادات جوجل خلال النصف الأول من 2019 بالكامل، نجد أن ألفابت حققت عائدات بلغت 75.2 مليار دولار مقارنة مع 39 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، وكان صافى أرباح الشركة خلال نصف عام 16.6 مليار دولار مقارنة مع حوالى 10 مليارات دولار فى العام الماضى.