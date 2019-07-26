شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 6 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم، وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"..





كشفت شركة فيس بوك عن نتائجها المالية للربع الثانى من 2019، وأوضحت الشركة أنها تمكنت من تحقيق إيرادات بلغت 16,885 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 28% على أساس سنوى، مع صافى دخل بقيمة 2,616 مليار دولار.

وجاءت هذه النتائج بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) عن توصلها إلى تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع فيس بوك حول مشكلات الخصوصية التى تتعلق بالشركة، فيما كان محللى "وول ستريت" قد توقعوا تحقيقها إيرادات تبلغ 15.08 مليار دولار، بزيادة تقريبًا 14 % على أساس سنوى.

فى الوقت الذى يفرض فيه المنظمون الحكوميون الأمريكيون مزيدا من التدقيق على عمالقة التكنولوجيا بشأن انتهاكات الخصوصية وأنشطة مكافحة الاحتكار، كشف تقرير حديث أن شركتى أمازون وفيس بوك أنفقتا الحد الأقصى من الأموال على جماعات الضغط الأمريكية "اللوبى" - نحو 4 ملايين دولار - فى الربع الثانى من هذا العام، والذى جعلها تتصدر قائمة الشركات إنفاقا على جماعات الضغط من أجل التأثير على المشرعين.

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حاول SpaceX إطلاق النموذج الأول لسفينة الصاروخ Starhopper من جنوب تكساس أمس ولكن مشكلة غير معروفة حتى الآن أدت لحريقة نتج عنها توقف الرحلة التجريبية.





رغم الخسائر التى وصلت إلى 408 مليون دولار، إلا أن شركة "تسلا" اعلنت افتتاحها 25 متجرا جديدا ومركزا للخدمة فى الربع الثانى من عام 2019.

ووفقا لتقرير "بيزنس انسايدر"، يعتبر هذا العدد من المتاجر كبير خاصة عند النظر إلى الربع الأول من هذا العام والتى اعلنت فيها تسلا خططتها لإغلاق معظم متاجرها.





أعلنت شركة "تسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية، عن خسارة أوسع من المتوقع بلغت 408 مليون دولار خلال الربع الثانى من 2019، وحققت إيرادات بلغت 6.3 مليار دولار في الربع الثاني على الرغم من عمليات التسليم القياسية لسياراتها الكهربائية فيما انخفض إجمالى هوامش مبيعات السيارات إلى 19%.





قدمت جوجل طلبات العلامات التجارية فى تونجا والمملكة المتحدة للحصول على خدمة جديدة تسمى "Clockwork"، وتشير الملفات المرسلة إلى أن Clockwork قد يكون تطبيقا للهاتف المحمول أو موقعا يتيح للأشخاص البحث عن وظيفة والحصول عليها بالإضافة إلى برامج للشركات لإدارة وقت الموظفين، وذلك وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر".