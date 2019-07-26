شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم خسائرها.. "تسلا" تفتتح 25 متجرا جديدا فى الربع الثانى من عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الخسائر التى وصلت إلى 408 ملايين دولار، إلا أن شركة "تسلا" اعلنت افتتاحها 25 متجرا ومركزا جديدا للخدمات فى الربع الثانى من عام 2019.

ووفقا لتقرير "بيزنس انسايدر"، يعتبر هذا العدد من المتاجر كبير خاصة عند النظر إلى الربع الأول من هذا العام والتى اعلنت فيها تسلا خططها لإغلاق معظم متاجرها.

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تشمل المواقع الجديدة صالة عرض فى مركز "ويستفيلد" فى لندن وأرويك و رود آيلاند، وقاعة عرض تمت ترقيتها فى سانتا مونيكا بالقرب من موقع المتجر الحالى هناك وغيرها من الأماكن.

ويبلغ إجمالى عدد مواقع المتاجر والخدمات المتوفرة حاليا لتسلا هى 402 بعد أن كانت 346 متجر منذ عام.

وقالت الشركة فى رسالة موجهة إلى المساهمين على توتير: "مع استمرار نمو أسطولنا تستمر خدماتنا وفى الربع الثانى أضفنا 101 مركبة إلى أسطول خدمة الهاتف المحمول الخاص بنا وافتتحنا 25 موقعا جديدا للخدمات، وذلك بالتزامن مع تضاعف حجم عملائنا خلال العام الماضى، ظلت خسائر خدماتنا مستقرة على أساس سنوى وأوقات انتظار الخدمة لدينا تحسن عما قبل".