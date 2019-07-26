آبل تتوقع لهواتفها الجديدة القادمة هذا العام نفس الطلب الذي حظيت به طرازات العام الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة آبل بإطلاق هواتف iPhone XS و iPhone XS و iPhone XR في العام الماضي، فنحن على يقين من أن الشركة كانت تتوقع نجاح كبير لهذه التشكيلة. وعلى الرغم من أنها لم تعاني من التخبط بالتأكيد، إلا أنها لم تحقق تلك المبيعات القياسية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأسعار التي إختارتها شركة آبل لهذه الهواتف مما جعلها بعيدة عن متناول معظم المستهلكين.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل متفائلة جدًا بشأن مبيعات هذا العام لأنه وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من وكالة الأنباء بلومبورج، فقد تردد أن شركة آبل قامت بإصدار تعليمات لشركائها المصنعين بالحفاظ على نفس وتيرة الإنتاج كما في العام الماضي، وهذا ما يعني بأن الشركة تتوقع نفس الطلب على iPhone كما في العام الماضي.

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لم تكشف الشركة عن معدل إنتاجها في العام الماضي، لذلك لا يزال من غير الواضح كم عدد الوحدات بالضبط التي يمكن أن نتطلع إليها. ومع ذلك، فنحن نعتقد بأن هناك إحتمال كبير أن تقوم شركة آبل بتلبية أو حتى تجاوز الطلب هذا العام. هذا لأن ما توصلنا إليه هو أن iPhone XR الأرخص من بين الهواتف الثلاثة الحالية، هو في الحقيقة الطراز الأكثر مبيعًا.

مع نوايا آبل لإطلاق خليفة iPhone XR مع كاميرتين في الخلف، فنحن نعتقد بأن هذا الأمر سيجعل هذا الهاتف أكثر إثارة للإهتمام من ذي قبل. وفي كلتا الحالتين، يتعين علينا الإنتظار ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف. عمومًا، من المتوقع أن يتم إطلاق هواتف iPhone الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، وربما في شهر سبتمبر المقبل في حالة إذا حافظت شركة آبل على تقاليدها.