شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية البيئة.. تكنولوجيا برتغالية جديدة للكشف عن تسرب الأنابيب تحت الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من معهد التكنولوجيا والعلوم فى البرتغال تقنية جديدة تسمح، من خلال المراقبة عن بعد، بالكشف عن وجود أى تسرب فى الأنابيب المغمورة تحت الماء، ما يتيح معرفة أى تسرب محتمل للوقود وتجنب الكوارث البيئية.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) أن شبكة الاستشعار اللاسلكية تحت الماء، والتى يعكف عليها العلماء منذ يونيو 2018، تهدف لمراقبة الأنابيب المغمورة التى تستخدم لنقل السوائل، مثل النفط الخام والمصافى وعلى منصات النفط في أعالي البحار.

وقال أحد الباحثين بالمعهد، إن مراقبة الأنابيب تحت الماء التى يتم تنفيذها حاليا باستخدام غواصين محترفين مكلفة للغاية ومقتصرة على فترات زمنية محدودة، ومن المستحيل القيام بها على أعماق كبيرة، ولكن هذا الحل يسمح بإجراء الرصد فى المياه الضحلة والعميقة، بتكاليف أقل بكثير وفي الوقت الفعلي.

