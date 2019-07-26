شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المزارعون فى الهند يفاجأون بتصادم نيزك بحقل أرز.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط نيزك بحجم كرة القدم في حقل أرز بشرق الهند، وهو ما أثار دهشة المزارعين، حيث قالوا إن الأجسام ذات اللون البني الفاتح دفعتهم إلى الفرار من الحقل عندما سقطت في قريتهم، مما أدى إلى خروج الدخان.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، صرح شيرات كابيل اشوك قاضي منطقة مادهوباني في ولاية بيهار "كان الفلاحين يعملون في حقل الارز عندما سقطت هذه الصخرة الثقيلة من السماء بضوضاء شديدة".

وعاد القرويون بعد أن خمد الدخان وسحبوا الصخرة من الفوهة التي يبلغ عمقها أربعة أقدام، وبعضها كان يلمع وتزن حوالي 15 كيلوغراما.

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ويتم تحليل الاكتشاف من قبل العلماء باعتباره نيزك، فالنيازك هي جزيئات من الغبار والصخور التي عادةً ما تحترق أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض، وتلك الجسيمات التي تنجو من السقوط تعرف باسم النيازك.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى، ففي عام 2016، قالت السلطات في ولاية تاميل نادو جنوب الهند إن نيزك قتل سائق حافلة وأصاب ثلاثة آخرينن فيما قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في وقت لاحق إنها لا تعتقد أن الجسم نيزك.

وفي فبراير 2013، هبط نيزك فوق جبال الأورال في روسيا، مما أحدث صدمة أدت إلى إصابة حوالي 1200 شخص وإلحاق أضرار بآلاف المنازل.