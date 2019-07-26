شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزيرة إندونيسية تدعو الآباء لتقليل وقت أطفالهم على الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت يوهانا سوزانا يمبيسي، وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل فى إندونيسيا، الآباء والأمهات فى جميع أنحاء البلاد للحد من الوقت الذى يقضيه أطفالهم على شاشات الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، وتشجيعهم على الدراسة أكثر.

وقالت الوزيرة، خلال تجمع حاشد للاحتفال بيوم الطفل هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست)، إنه كمستقبل للأمة يجب على الأطفال استثمار المزيد من الوقت فى القراءة والكتابة وتعلم أشياء جديدة بدلاً من قضاء ساعات على هواتفهم الذكية كل يوم.

وأضافت يوهانا، فى كلمتها أمام آلاف الأطفال فى مدينة مكاسر عاصمة مقاطعة (سولاوسي) الجنوبية، "استخدم هاتفك الذكى أقل، وواصل الدراسة والقراءة والكتابة، لقد أصبحت أستاذًا ووزيرًا لأننى قضيت كثيرًا من الوقت في الدراسة والقراءة ، ولم ألعب على هاتفى الذكى".