شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئول أمريكى يبرىء "جوجل" من تهمة العمل مع الحكومة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" أنه لم يعثر مع الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" على أى دليل على عمل جوجل مع الحكومة الصينية بطريقة تثير المخاوف التى شاعت الفترة الأخيرة حولها، وهذه النتائج عكس ما صرح به "بيتر ثيل" فى وقت سابق من هذا الشهر.

نقل موقع "بيزنس انسايدر" لقاء "منوشين" عبر قناة CNBC مساء أمس، والتى قال فيها: "لقد حرصنا أنا والرئيس ترامب فى البحث بأنفسنا فى أمر عمل جوجل مع الحكومة الصينية، ولم نصل إلى عمل تقوم به جوجل مع الحكومة الصينية بشكل يثير القلق والخوف".

ويذكر انه فى وقت سابق من شهر يوليو أخبر ثيل مجموعة فى المؤتمر الوظنى للمحافظين ان جوجل كانت خائنة للحكومة الأمريكية، لقرارها العمل مع الجيش الصينى، ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الاستخبارات المركزية إلى إجراء تحقيق فى الشركة، وكان ثيل يقصد هنا محرك بحث جوجل الذى شاع انه سيخضع للرقابة الصينية وهو معروف باسم مشروع Dragonfly.

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وبعد يومين من طلب "ثيل" بالتحقيق مع جوجل كتب الرئيس الأمريكى "ترامب" فى تغريدة على جوجل أنه سيلقى نظرة بنفسه على عملاق التكنولوجيا فى سيليكون فالى.





وبالنظر إلى بيان "منوشين" والرئيس "ترامب" يبدو أن جوجل قد انهت بالفعل تفكيرها فى مشروع Dragonfly وهو ما يتوافق مع تصريحات "بهاتيا" نائب رئيس قسم الشئون الحكومية والسياسة العامة فى جوجل، الأسبوع الماضى بإنهاء فكرة محرك البحث الخاضع للرقابة الصينية، وهو محرك البحث التى كانت جوجل تتجنب إعطاء إجابات محددة عن موقفها منه.

وقال "منوشين" أن كبير التنفيذيين في جوجل أكد لهم أن الشركة تقوم بعمل محدود للغاية في الصين ، وأن الأمر يتعلق في الغالب بالعمل مفتوح المصدر، وأضاف وزير الخزانة الأمريكية قائلا : "جوجل تواصل العمل معنا في مناطق معينة من DoD وأعتقد أن جوجل شركة أمريكية تريد مساعدة الولايات المتحدة".