تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. سفيلتانا سافيتسكايا تصبح أول امرأة تسير فى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النساء لهم دور رائد فى علوم الفضاء سواء بمراقبة الأجسام على الأرض أو المشاركة فى الرحلات بأنفسهم، ولعل من بينهن رائدة الفضاء الروسية سفيتلانا سافيتسكايا، التى أصبحت أول امرأة تسير في الفضاء، أو ما تقوم بما يعرف باسم نشاط خارج المركبة الأرضية (EVA).
الرائدة الروسية
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، ففي مثل هذا اليوم 25 يوليو من عام 1984، قضت سفيتلانا ثلاث ساعات و 35 دقيقة في تجارب اللحام خارج محطة الفضاء الروسية ساليوت 7 مع زميلها فلاديمير دانيبيكوف.
وكانا يقومان بقطع المعادن واللحام واختبار الأدوات الجديدة، وخلال هذه المهمة أيضا حصلت على لقب آخر بكونها أول امرأة تعود إلى الفضاء للقيام بمهمة ثانية.
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