شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة “Lights out” بتويتر تصل لأجهزة الأندرويد منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود الكثير من الهواتف الذكية التي تستخدم الآن شاشات “OLED” يفضل المستخدمون عمومًا الخلفيات المظلمة، وهو ما دفع العديد من التطبيقات لإطلاق ميزة "الوضع المظلم"، بما في ذلك "تويتر" مما يجعل الخلفية ظلال داكنة من اللون الأزرق.

ونقلاً عن موقع “Gadgets” العلمي، فقد طرح تويتر ميزة وضع مظلم كامل يسمى “Lights out” والذي يتوفر حاليًا لنظام التشغيل iOS، فيما سيكون وضع “Lights out” متاحا لمنصة أندرويد بحلول منتصف سبتمبر، وفقاً لتغريدة من دانتلي ديفيس، نائب رئيس قسم التصميم والبحث في تويتر.

وتوجد هناك عدد من المزايا لوجود خلفية سوداء بالكامل خاصة بالنسبة للهواتف الذكية المزودة بشاشات OLED، إذ أن هذه الشاشات قادرة على إيقاف تشغيل وحدات البكسل الفردية لعرض اللون الأسود الحقيقي عند الحاجة.

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وبالتالي توفير عمر كبير للبطارية لأن وحدات البكسل التي تعرض اللون الأسود لا تحتاج إلى تشغيل فإذا كنت تقضي الكثير من الوقت في استخدام تطبيق تويتر فإن استخدام “Lights out” سيؤدي إلى تحسين عمر البطارية بشكل كبير.

بالإضافة إلى أن الكثير من المستخدمين يفضلون أيضًا وضع مظلم بالكامل ليكون أسهل كثيرًا على أعين المستخدمين.