شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب المناخ.. أنواع من سمك السلمون فى المحيط الهادئ معرضة لخطر الانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دراسة جديدة أعدتها ليزا كروزيير من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وزملاؤها، أن هناك أربع مجموعات من سمك السلمون في المحيط الهادئ في كاليفورنيا وأوريجون وإيداهو معرضة بشكل خاص لتغير المناخ.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، فإن السلمون في المحيط الهادئ يقضي معظم حياتهم في المحيط، ويهاجرون إلى أقصى الحدود الداخلية لوسط ولاية ايداهو، فإن المجموعة الواسعة من البيئات التي يسكن فيها السلمون تجعلها حساسة بشكل خاص للتغير البيئي.

و درس الباحثون 33 مجموعة سكانية مهددة بالانقراض من سمك السلمون في المحيط الهادئ، والتي تشمل السكان المحليين من الحدود المكسيكية إلى الحدود الكندية، بالنسبة لكل مجموعة سكانية، نظر المؤلفون في 20 سمة مختلفة من أجل تقييم مدى ضعف المجموعة للتغيير.

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وتقيس هذه الصفات حجم التغير المتوقع في الظروف البيئية المحلية، وقدرة المجموعة السكانية على التكيف ظاهريًا مع الظروف المناخية الجديدة، وحساسية مجموعات سكانية محددة مع الظروف البيئية الحالية.

وتم العثور على أربع مجموعات سكانية هي الأكثر عرضة للخطرلارتفاع درجات الحرارة وسطح البحر وكذلك تحمض المحيطات، ومع ذلك تأثرت بعض الفئات السكانية أكثر من غيرها بالظروف المحلية، مثل الحواجز أمام الهجرة مثل السدود.