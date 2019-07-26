شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل مخترع فرنسى حاول عبور "بحر المانش" باستخدام هوفر بورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت محاولة المخترع "فرانكي زاباتا" الذى حاول عبور بحر المانش باستخدام "هافور بورد" طائر، حيث كان يرغب في أن يصبح أول شخص يعبر القناة على Hoverboard، لكنها تحطمت في البحر أثناء الهبوط للتوقف للتزود بالوقود.

وقد كان زاباتا، يحاول العبور من كاليه في فرنسا إلى خليج سان مارجريت في دوفر بإنجلترا في 20 دقيقة فقط، وأثناء محاولته هبط على متن قارب للتزود بالوقود، أخطأ مقصده ، وسقط فى المحيط، وقال أحد أعضاء فريق لموقع “Mail Online”: "إنها خيبة أمل كبيرة، لقد فاتته المنصة ببضعة سنتيمترات فقط" .

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وكشف التقرير أن الهوفربورد الطائر Flyboard Air يمكنه أن يسافر بسرعة تصل إلى 87 ميلًا في الساعة ويتم تشغيله بالكيروسين الذي يرتديه زاباتا في خزان على ظهره.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، وفقاً لصحيفة الجارديان، قال زاباتا إنه يعتقد أن لديه "فرصة بنسبة 30% للنجاح في مهمة القناة "، فهو على الأقل كان واقعيًا بشأن فرصته، لكن الجميع يعلم أن هذه المجالس لا تعمل على الماء.