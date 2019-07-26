شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمنافسة أمازون.. eBay تسعى لتسليم الطلبات بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف " ديفين وينيغ" المدير التنفيذى لموقع eBay للتجارة الإلكترونية، عن خدمة جديدة من شأنها مساعدتها فى معركتها مع أمازون، حيث أعلنت الشركة أنها ستهتم بالشحن وتقديم الطلبات من خلال سوقها على الانترنت، مما يلغى الحاجة للتجار الذين يبيعون على eBay لشحن البضائع للعملاء من تلقاء أنفسهم.

ووفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر" تهدف هذه الخطوة من eBay بشكل أساسى إلى جعل بيع المنتجات على الموقع أمرا سهلا كما هو الحال فى شركة أمازون، التى قدمت اختيار الشحن الداخلى الخاص بها لسنوات، ويؤكد " ديفين وينيغ" أن هذه الطريقة سيكون لها تأثيرات كثيرة تعود بالنفع على eBay بطرق لا تعد ولا تحصى.

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بمجرد أن تتحكم eBay في الشحن والتنفيذ، سيتم تلقائيا تغليف المنتجات في صناديقها، مما يلفت الانتباه عن حزم الابتسامة الشهيرة من أمازون، وقال " ديفين وينيغ" أن ذلك سيغير بشكل كبير من مفهوم العلامة التجارية للشركة ويساعد الناس على فهم حجم سوق eBay الكبير.

تتعاون eBay مع العديد من شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي لم يتم الإعلان عنها بعد من أجل خدمة Managed Delivery الجديدة الخاصة بها ، بدلاً من القيام بذلك داخل الشركة.

تتيح خدمة التسليم الجديدة، والتي سيتم إطلاقها في الولايات المتحدة العام المقبل، للتجار تحديد الاختيار من موقع eBay الحالي للبائعين لدى شركاء eBay مستودعات فى العديد من مناطق الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون التجار قادرين على تخزين مخزون من المنتجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر، مما يزيد من الوقت الذي يستغرقه الأمر للوصول إلى عتبة شخص ما وخفض تكاليف الشحن.