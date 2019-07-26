شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف علمى جديد يوضح كيفية تشكيل الكواكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث مهمة TESS التابعة لناسا عن كواكب جديدة حول النجوم القريبة من المجموعة الشمسية، إلا أن وفقًا لدراسة نشرت في مجلة The Astrophysical Journal Letters العلمية، فقد اكتشف باحثون في جامعة "دارتموث" كوكبًا يدور حول أحد ألمع النجوم المعروفة، والذى يوضح الكيفية التى تتشكل بها الكواكب المختلفة.

وبحسب موقع phys الأمريكى، فقد تم العثور على هذا الكوكب كجزء من مهمة القمر الصناعي(TESS) لاستكشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية، وبينما تم بالفعل اكتشاف الآلاف من الكواكب الخارجية، إلا أنه تم اكتشاف مجموعه فقط من النجوم الصغيرة نسبيًا.

ويمكن اعتبار المجموعة الخارجية التي تمت ملاحظتها في بحث دارتموث “ DS Tuc Ab” وتسمى "مرحلة ما قبل المراهقة" في زمن الكواكب، حيث لم يعد الكوكب ينمو لكن بسبب صغره لا يزال يمر بتغيرات سريعة مثل فقدان الغاز في الغلاف الجوي نتيجة للإشعاع الصادر من نجمه.

ويعد DS Tuc Ab هو حوالي ستة أضعاف حجم الأرض بين أحجام نبتون وزحل، وبالنظر إلى الحجم فمن المحتمل أن يكون له تكوين مشابه لتركيب الكواكب العملاقة في نظامنا الشمسيـ، فهو كوكب خارج المجموعة الشمسية وله شمسان، ويقوم بإدارة مدار كامل حول نجمه الرئيسي في ثمانية أيام فقط.

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وتم رصد الكوكب لأول مرة بواسطة قمر ناسا في نوفمبر من عام 2018 وأكده فريق دارتموث في مارس باستخدام بيانات من تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا وغيرها من المراصد الأرضية والفضائية مثل تلسكوب جنوب إفريقيا الكبير (Salt).

ويبعد الكوكب حوالي 150 سنة ضوئية عن الأرض، و كل سنة ضوئية على مسافة لا تقل قليلاً عن 6 تريليون ميل.

وقال نيوتن الذي قاد فريقًا من العلماء من "لقد كنا متحمسين للغاية عندما أكدنا هذا الاكتشاف لأن الكوكب يدور حول نجم شاب ساطع ومعروف، كما عمل فريقنا بأكمله معًا لمعرفة كل ما في وسعنا حول هذا النظام الشمسي".

ويمكن أن تستغرق الكواكب ملايين أو مليارات السنين للوصول إلى مرحلة النضج، نظرًا لأن هذه العملية لا يمكن ملاحظتها في الوقت الفعلي. حيث يبحث العلماء عن كواكب تدور حول نجوم صغيرة للوقوف على العملية أثناء العمل ومعرفة كيفية تكوين الكواكب وتطورها.

وقالت إليزابيث نيوتن، أستاذة مساعدة في الفيزياء وعلم الفلك في كلية دارتموث "أحد الأهداف العامة لعلم الفلك هو فهم الصورة الكبيرة لكيفية وصولنا إلى هنا، وكيف تتشكل النظم الشمسية والمجرات ولماذا، ومن خلال إيجاد أنظمة شمسية مختلفة عن أنظمتنا الشمسية خاصة تلك الخاصة بالصغار يمكننا أن نأمل في معرفة سبب تطور الأرض ونظامنا الشمسي بالطريقة التي تطورت بها".

وأضاف نيوتن : "نأمل أنه من خلال رؤية جو هذا الكوكب أن نقدم لمحة عما تبدو عليه الكواكب في سن مبكرة".