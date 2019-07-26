شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسماك القرش تتعرض للتهديد بسبب وجود موائلها الطبيعية فى مناطق الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد باحثون بدول مثل أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، أن أسماك القرش تقضي ما بين شهرين وستة أشهر في المناطق شديدة الخطورة سنويًا، حيث كشفت دراسة أن أسماك القرش تتعرض للتهديد من السفن، فيقع ما يقرب من ربع موائلها الطبيعية في مناطق الصيد التجارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تهاجر أسماك القرش على مدار العام، وتسبح في المناطق القريبة من الحواجز في البحر لزيادة فرصها في البحث عن الطعام، حيث يسافر الصيادون أيضًا إلى هذه المناطق ضمان اصطياد أكبر عدد ممكن من الأسماك.



القرش

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وتتبعت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Nature ، عدد 6811من أسماك القرش الكبيرة وقارنت البيانات بحركات سفن الصيد الطويلة، وركزت على هذه الأنواع من القوارب، حيث إن معدات الصيد المستخدمة على متنها تصطاد أسماك القرش الأكثر سمكا.

ووجدت الدراسة أن هناك عددًا من المناطق المتداخلة حيث يتعرض أسماك القرش لخطر القتل عندما يتم صيدها عن غير قصد من قبل الصيادين.

وتتركز أسماك القرش المستغلة تجارياً، مثل أسماك القرش الأزرق والأطلسي الشمالية القصيرة، في المناطق شديدة الخطورة، وتشير الدراسة إلى أن أحد الحلول المحتملة هو إنشاء مناطق بحرية محمية واسعة النطاق.