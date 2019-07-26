- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة الأقمار الصناعية تكشف عن علامات الحرائق الهائلة بالأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر صورة القمر الصناعى (Proba-V) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، التحول السريع للأراضي العشبية في أمريكا الجنوبية من علامات الحرائق الهائلة، فكثيراً ما تصطدم حرائق الغابات بالأراضى الخصبة والمراعي الموجودة في شمال الأرجنتين وأوروجواي وجنوب البرازيل.
وفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، فإنه خلال صيف نصف الكرة الجنوبي لعام 2016-2017، اشتعلت النيران على مساحة 30 ألف كيلومتر مربع في مقاطعتي لا بامبا وريو نيجرو بالأرجنتين.
صورة الحرائق
وساهمت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة والظروف الجافة في تدمير الكثير من المناطق، لكن الأمطار في أواخر ديسمبر ساعدت رجال الإطفاء على استعادة السيطرة على الرغم من استمرار بعض النقاط الساخنة في أوائل يناير.
وقد تم إطلاق Proba-V في 7 مايو 2013، وهو عبارة عن قمر صناعي صغير من طراز ESA مكلف بمهمة رسم خرائط للغطاء الأرضي ونمو النباتات في جميع أنحاء الكوكب بأكمله كل يومين.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شاهد.. صورة الأقمار الصناعية تكشف عن علامات الحرائق الهائلة بالأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.