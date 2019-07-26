شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لانتهاك سياسته.. فيس بوك يزيل عشرات الحسابات فى تايلاند وروسيا وهندوراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال فيس بوك خلال الأسبوع الماضى العديد من الصفحات والمجموعات والحسابات على كل من فيس بوك وانستجرام، فيما أوضحت الشركة فى بيان على منصتها الرسمية أنها وجدت أربع عمليات منفصلة غير متصلة نشأت فى تايلاند وروسيا وأوكرانيا وهندوراس، مشيرة إلى أن جميعها تسعى لتضليل المتسخدمين فى النهاية.

وقال فيس بوك فى بيانه أنه يعمل باستمرار على اكتشاف هذا النوع من الأنشطة وإيقافه، موضحا أنه يزيل هذه الصفحات والحسابات بناءً على سلوكهم، وليس المحتوى الذى نشروه، وفى هذه الحالة، فإن الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الصفحات بالتنسيق مع بعضهم البعض واستخدموا حسابات مزيفة وكان ذلك هو أساس عمله.

واوضح فيس بوك أنه أزال 12 حساب و 10 صفحات فى تايلاند والتى ركزت على سلوك مخادع استهدف بشكل أساسى تايلاند والولايات المتحدة، كما تم إزالة 18 حساب و 9 صفحات للانخراط فى سلوك مخادع فى أوكرانيا وذلك قبل الإنتخابات الأوكرانية الأسبوع الماضى، كما تم أيضا إزالة 38 حساب و صفحتين و 29 مجموعة و 5 حسابات على انستجرام موجودة فى روسيا ومنطقة لوهانسك فى أوكرانيا.

وأضاف فيس بوك أنه أزال أيضا 181 حساب و 1،488 من صفحات فيس بوك التى شاركت فى نشاط مخادع محلى التركيز فى هندوراس، حيث أن الأفراد وراء هذا النشاط يديرون حسابات وهمية، كما قاموا أيضًا بإنشاء صفحات مصممة لتبدو وكأنها ملفات تعريف المستخدمين.