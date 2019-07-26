إكتشاف أدلة جديدة تلمح لقدوم خليفة الحاسوب المحمول Google PixelBook

فاطمة أيت طالب - دبي - تشير أحدث المعلومات التي تم رصدها اليوم في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية اليوم إلى أن شركة جوجل تعمل على الأرجح على خليفة للحاسوب المحمول Google PixelBook. هذا الإدراج يتشابه كثيرًا مع الإدراجات الأخرى التي رأيناها سابقًا لحواسيب Google Chromebook. يشير هذا إلى أن شركة جوجل تستعد على الأرجح لإطلاق Google PixelBook 2 في وقت لاحق من هذا العام، كما توقع الكثيرون بالفعل.

لن تقوم شركة جوجل بعقد حدث خاص جديد من أجل أجهزتها الجديدة حتى شهر أكتوبر المقبل، وبالتالي فمن غير المرجح أن تقوم شركة جوجل بالكشف عن Google PixelBook جديد قبل ذلك في حالة إذا كانت تخطط لذلك بالفعل. سيكون هذا الحدث مخصصًا لهواتف Google Pixel الجديدة، ولكن قد نرى أيضًا خليفة Google PixelBook هناك.

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يتم تطوير خليفة Google PixelBook الذي تم إطلاقه في العام 2017 تحت الإسم الرمزي ” Atlas “، وقد تم رصد هذا الجهاز مرارًا وتكرارًا على مدار العام الماضي. Quanta Computer والتي سبق لشركة جوجل أن تعاقدت معها لتصنيع حواسيب Chromebook الخاصة بها، هي من قدمت الطلب للمصادقة على هذا الإصدار الجديد من جهاز Google PixelBook للجنة الإتصالات الفيدرالية. وكانت Quanta Computer هي من تقدمت أيضًا بهذه الطلبات لإثنين من حواسيب Chromebook التي أطلقتها شركة جوجل في السابق بدلاً من جوجل نفسها.

لا تتوفر معلومات إضافية حول Google PixelBook 2 في الوقت الراهن. ومع ذلك، يجب أن نبدأ في سماع المزيد عنها في الأسابيع المقبلة. من المحتمل أن تظهر المزيد من التسريبات ذات الصلة بهذا الحاسوب المحمول مع إقترابنا من الحدث المقبل لشركة جوجل في شهر أكتوبر.