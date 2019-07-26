MacBook Pro القادم من شركة آبل مع شاشة 16 إنش قد يكلف إبتداء من 3000$

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فهذا يعني أن شركة آبل تعمل على حاسوب MacBook Pro جديد يضم شاشة بحجم 16 إنش قد يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. الآن، إذا كنت تعتقد بأن تشكيلة MacBook Pro الحالية باهظة، فإنتظر حتى يصل هذا الحاسوب المحمول الجديد.

إذا كنت لأي سبب من الأسباب تنتظر شراء MacBook Pro القادم المزود بشاشة 16 إنش وتأمل في أن يكون سعره مناسبًا، فنحن نطلب منك أن تعاود التفكير في ذلك. هذا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا عن صحيفة Economic Daily News، فهو يشير إلى أن MacBook Pro القادم ذو شاشة 16 إنش سيكلف إبتداء من 3000 دولار أمريكي.

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يبدو أن هذا له علاقة بشاشة الحاسوب المحمول، فهي ستشهد زيادة في الحجم والدقة. وبالنسبة لحاسوب MacBook Pro الحالي المزود بشاشة 15 إنش، فهو يمتاز بدقة 1800×2880 بكسل، ولكن التقرير الجديد يدعي بأن MacBook Pro القادم المزود بشاشة 16 إنش سيمتاز بدقة أعلى تبلغ 1920×3072 بكسل. وبطبيعة الحال، هي ليست قفزة هائلة، ولكننا نعتقد بأنها دقة عالية بما فيه الكفاية لوصف هذه الشاشة بـ ” Retina Display “.

ومع ذلك، هناك إحتمال كبير أن يكون MacBook Pro الجديد المزود بشاشة 16 إنش يستهدف المهنيين الذين يحتاجون إلى شاشة أكبر قليلا وتمتاز بدقة أعلى أكثر من المستخدمين العاديين. ومع ذلك، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة آبل بإطلاق حاسوب بسعر باهظ، فقد قامت في الأونة الأخيرة كذلك بالكشف عن Mac Pro 2019 والذي يكلف إبتداء من 5000$.